رياضة | الأكثر حزنا على رحيل كريستيان جروس (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأكثر حزنا على رحيل كريستيان جروس (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس نادي الزمالك عدم تجديد تعاقد المدرب السويسري كريستيان جروس، مؤجها الشكر له على الفترة التي قضاها مع الفريق وحصده لبطولة الكونفدرالية، وأسند المهمة للمدرب الوطني خالد جلال الذي قاد الفارس الأبيض لحصد لقب كأس مصر في الموسم الماضي.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في التقرير التالي 5 تعساء برحيل المدرب السويسري عن الفارس الأبيض:

- يوسف أوباما

صانع ألعاب الزمالك والذي يعتبر بمثابة الابن للمدرب السويسري الذي كان يفضل الاعتماد عليه واستمرار في الملعب حتى في حالة افتقداه لمستواه في العديد من المباريات، إلا أن إمكانيات أوباما وقدراته جعلته من الركائز الأساسية بتشكيلة جروس على الرغم من تواجد أكثر من لاعب جيد في نفس مركز اللاعب.

- عبد الله جمعة

أخد أهم اكتشافات الموسم الجاري الذي قدمه جروس للكرة المصري في مركز الظهير الأيسر على الرغم أن مركزه الاساسي هو جناج وليس مدافع، جروس فضل الاعتماد على عبدالله جمعة والصبر عليه حتى اجاد أدائه وجبات الظهير الأيسر الدفاعية والهجومية، على الرغم من تواجد بهاء مجدي القادم حديثا من الإسماعيلي خلال الميركاتو الصيفي الماض.

- محمود عبدالعزيز

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يعتبر محمود عبدالعزيز أحد الأوراق التي يستعين بها بجروس بصفة مستمرة في حالة غياب أي من الثنائي طارق حامد أو فرجاني ساسي، ورحيل جروس سيقلل من فرص ظهوره مع أبناء ميت عقبة في الفترة القادمة، وخاصة وأن رئيس النادي يطالب مرارا وتكرارا بمشاركة محمد حسن القادم حديثا من وادي دجلة.

- إبراهيم حسن

"دي ماريا" الزمالك المنضم إلى صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الماضي قادما من الإسماعيلي ونجح في الحصول على مقعد اساسا في التشكيلة الرسيمة للأبيض، إلا أنه فقط الكثير من مستواه في الفترة الماضية، وأصبح مهدد بخسارة مقعده في التشكيلة الأساسية وخاصة وأن الفريق يضم أكثر من لاعب سوبر وعلى رأسهم أيمن حفني وأحمد مدبولي ومحمد عنتر بجانب المصاب مصطفى فتحي.

- خالد بوطيب

الدولي المغربي الذي فشل حتى الآن في تقديم أوراق اعتماده لدى جماهير الزمالك وخاصة وأنه شارك في أكثر من مباراة واحرز هدفين فقط مع أبناء ميت عقبة عقب تعاقده مع النادي في الميركاتو الصيفي الماضي إلا أن المدرب السويسري كان يفضل الاعتماد عليه علي حساب عمر السعيد.

- حمدي النقاز

يقدم الدولي التونسي حمدي النقاز مستويات طيبة مع الزمالك في الموسم الحالي مما دفع الجهاز الفني الاعتماد عليه في التشكيلة الأساسية للأبيض على حساب حازم إمام قائد الفريق في نركز الظهير الأيمن وخاصة وأن الكرة المصرية تعاني من عدة أزمات ومن أهمها المهاجم الظهير وظهري الجنب.