رياضة | نيمار يعود إلى البرازيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار يعود إلى البرازيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي جاهزيته للمشاركة مع منتخب البرازيل في مباراته الودية المقبلة أمام منتخب قطر استعدادًا لخوض بطولة كوبا أمريكا.

Advertisements

وتعافى نيمار من الإصابة التي لحقت به في ركبته اليسرى، حيث شارك في التدريبات الجماعية للسيليساو بصورة طبيعية ليعلن جاهزيته لمباراة الأربعاء المقبل.

ويستعد المنتخب البرازيلي للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا حيث يقع في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات بوليفياو وفنزويلا والبيرو.