رياضة | عصابة خطيرة تهدد مباراة ليفربول وتوتنهام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عصابة خطيرة تهدد مباراة ليفربول وتوتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذرت الشرطة الإسبانية جماهير توتنهام وليفربول بشأن تذاكر المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها بين الفريقين، مساء اليوم السبت على ملعب "واندا متروبوليتانو".

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن الشرطة الإسبانية زعمت أن هناك عصابة تعمل في مدريد، لمحاولة سرقة التذاكر من المشجعين.

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وكشفت عن أن المنظمة الإجرامية تتنكر في زي إداريين أو مسؤولين، وتستخدم أجهزة وهمية، لسرقة تذاكر من مشجعي توتنهام وليفربول.

وأشارت الشبكة إلى أنه هناك 100 ألف مشجع حضر إلى مدريد، للتواجد في مباراة ليفربول وتوتنهام، رغم أن كل نادٍ مخصص له أقل من 17 ألف تذكرة، وهو ما يعني أن أعداد كبيرة ستفشل في حجز مقعد لها بملعب "واندا متروبوليتانو".