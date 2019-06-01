رياضة | بالقانون.. حالة وحيدة لإعادة مباراة الترجي والوداد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالقانون.. حالة وحيدة لإعادة مباراة الترجي والوداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور محمد فضل الله خبير اللوائح المصري والمستشار الرياضي الدولى أن الوداد البيضاوي المغربي كان عليه إكمال المباراة النهائية أمس وعدم الانسحاب أمام الترجي التونسي ثم تقديم اعتراضات بعد ذلك

وخسر الوداد البيضاوي المغربي، أمس بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد انسحابه أمام الترجي التونسي، فى المباراة التى أقيمت على ملعب رادس بعد إحراز هدف ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل من الحكم الجامبي بكاري جاساما.

وقال دكتور محمد فضل الله في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي": "الأصل كان الوداد من المفترض إكمال المباراة حتى نهايتها ثم بعد ذلك يقدم اعتراضًا رسمياً.. إذا كان هناك إبلاغ رسمى بوجود تقنية الڤار قبل إقامة المبارة كوسيلة مساعدة للحكم فكان لابد من تطبيقها وفى حال عدم تطبيقها يكون الخطأ على الاتحاد الإفريقى ومن ثم عدم تفعيلها يعتبر خطأ فى مشروعية المباراة".

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وأضاف محمد فضل الله: "أما اذا لم يكن هناك إقرار أو أي مخاطبات رسمية للناديين على عدم وجود الڤار من عدمه يكون الوداد أخطأ بانسحابه من المباراة وفوز الترجى صحيح".

وعن إعادة المباراة من عدمها قال محمد فضل :" هنا يطرح سؤال، هل الفار تطبيقه تم بخطاب رسمى قبل المباراة أم لا؟ إذا تم التيقن من ذلك ومشروعية تطبيق الڤار تعُاد المباراة من خلال قرار يصدر فى حدود 48 ساعة وتعُاد المباراة في نفس الملعب، وإن لم يكن هناك أى جوانب رسمية تؤكد تطبيق الڤار فلا إعادة للمباراة".

وتابع فضل الله: "ولكن فى كل الأحوال إنسحاب الوداد من المباراة خطأ سواء الڤار موجود أو مش موجود أو لم يلجأ إليه الحكم فكان يجب أن يكمل المباراة ثم يعترض لأن وفقاً للقوانين الحكم يعطى 3 مرات فرصة للعودة كل مرة بمدة ربع ساعة إذا لم يتم العودة يعتبر الفريق منسحبًا".