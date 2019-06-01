نعيش كرة قدم أخرى..ماذا قال الرياضيون عن فضيحة رادس؟

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واقعة مثيرة ستظل محفورة في تاريخ الكرة الإفريقية بعدما اعتبر باكاري جاساما الذي أدار نهائي الأبطال فريق الوداد منسحبا وأعلن انتهاء المباراة بعد توقف دام لنحو ساعة ونصف

علق عدد من نجوم كرة القدم المصرية، على الفضيحة التحكيمية التي شهدتها المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، التي جمعت بين فريقي الترجي الرياضي التونسي ونظيره الوداد البيضاوي المغربي، والتي توج بها الفريق التونسي بها بعد اعتبار الفريق الودادي منسحبًا من المباراة في ظل اعتراضه على قرارات الجامبي بكاري جاساما حكم المباراة الذي ألغى هدفًا صحيحا للفريق المغربي بداعي التسلل، وعندما طالب اللاعبون الرجوع لتقنية الفيديو اتضح أن التقنية معطلة منذ بداية المباراة، وتوقفت المباراة عند الدقيقة 61 بسبب رفض مسؤولي الوداد المغربي استكمال اللقاء.

وقال أحمد حسام (ميدو)، نجم الزمالك والمنتخب الوطني السابق، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تيوتر»: «نهائي دوري أبطال إفريقيا يعكس العبث الذي تعيشه الكرة في إفريقيا.. الجميع يتطور من حولنا ونحن للأسف نزداد تخلفا!! طبيعي ألا يتأهل أي منتخب إفريقي للدور الثاني في آخر كأس

وقال أحمد حسام (ميدو)، نجم الزمالك والمنتخب الوطني السابق، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تيوتر»: «نهائي دوري أبطال إفريقيا يعكس العبث الذي تعيشه الكرة في إفريقيا.. الجميع يتطور من حولنا ونحن للأسف نزداد تخلفا!! طبيعي ألا يتأهل أي منتخب إفريقي للدور الثاني في آخر كأس عالم!! مهزلة بكل المقاييس وللأسف لن يحاسب أحد!!»، وفي تويتة أخرى قال ميدو: «تويتة أخرى ما ذنب كرة القدم؟». — Mido (@midoahm) نهائي دوري ابطال افريقيا يعكس العبث الذي تعيشه الكرة في افريقيا..الجميع يتطور من حولنا ونحن للاسف نزداد تخلفا!! طبيعي الا يتأهل اي منتخب أفريقي للدور الثاني في اخر كاس عالم!! مهزله بكل المقاييس وللأسف لن يحاسب احد!! #الترجي_الوداد — Mido (@midoahm) May 31, 2019 — Mido (@midoahm) ما ذنب كرة القدم؟ #الترجي_الوداد — Mido (@midoahm) May 31, 2019 — Mido (@midoahm)— Mido (@midoahm) وكتب أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، عبر حسابه على «تويتر»: «كرة القدم في إفريقيا كلها.. تزداد تخلفا وكراهية وتعصبا وتطرفا لدرجه الجهل.. عكس كره القدم الأوروبية التي تزداد إثارة ومتعة وفن ورقي وجمال.. الاتحاد الإفريقي محتاج ثورة إصلاحات.. بعيدًا عن مشكلة الـفار (var).. التي حدثت بين الترجي والوداد». Advertisements — Ayman Younis. ايمن يونس (@AymanYounis) كره القدم في أفريقيا كلها ..تزداد تخلف و كراهية و تعصب و تطرف لدرجه الجهل ..عكس كره القدم الاوربيه التي تزداد آثاره و متعه وفن و رقي و جمال ...الاتحاد الأفريقي محتاج ثوره إصلاحات ..بعيدا عن مشكله ال فار (var)..التي حدثت بين الترجي و الوداد ... pic.twitter.com/7F1NfGyr5D — Ayman Younis. ايمن يونس (@AymanYounis) June 1, 2019 — Ayman Younis. ايمن يونس (@AymanYounis) وغرد عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق عبر «تويتر»: «ما حدث اليوم في مباراة الترجي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا سيكون له مردود وتبعيات سيئة في العالم حول سمعة الكرة الإفريقية. — Essam El-Hadary (@ElHadary) ما حدث اليوم في مباراة الترجي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا سيكون له مردود وتبعيات سيئة في العالم حول سمعة الكرة الإفريقية

إفريقيا ما زالت تعيش في عالم منعزل عن كوكب الأرض — Essam El-Hadary (@ElHadary) May 31, 2019 — Essam El-Hadary (@ElHadary) فيما قال خالد بيومي، الناقد والمحلل الرياضي، عبر حسابه على «تويتر»: «يحدث في إفريقيا قبيل ساعات من نهائي دوري أبطال أوروبا نحن نعيش كرة أخرى نرى فيها كل شيء غير كره القدم». — khaled bauomy ???? (@khaledbauomy) يحدث في افريقيا قبيل ساعات من نهائي دوري ابطال أوربا نحن نعيش كره اخري نري فيها كل شي غير كره القدم 🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️ — khaled bauomy 🇪🇬 (@khaledbauomy) May 31, 2019 — khaled bauomy ???? (@khaledbauomy) وقرر أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم السبت دعوة اللجنة التنفيذية بالاتحاد لاجتماع طارئ في الرابع من يونيو الحالي لمناقشة الأمور والأحداث التنظيمية التي شهدتها المباراة بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي مساء الجمعة. وقال الكاف في بيان رسمي في ساعه مبكرة من صباح اليوم السبت: «في أعقاب أحداث نهائي دوري أبطال أفريقيا.. قرر أحمد أحمد رئيس كاف دعوة لاجتماع طارىء 4 يونيو لمناقشة هذا الأمر». وكان الفريقان تعادلا 1 / 1 ذهابا في الرباط ولكن مباراة الإياب لم تكتمل حيث رفض الوداد استكمال المباراة إلا بعد لجوء الحكم لنظام حكم الفيديو المساعد (فار) اثر إلغاء هدف للفريق في الدقيقة 60 .

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