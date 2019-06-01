انت الان تتابع رئيس الزمالك: لم نظلم جروس.. وأحضرت له علبة شيكولاتة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد ثروت ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٤ م

جروس

تحدث رئيس الزمالك عن السويسري كريستيان جروس، وانتهاء عقده مع القلعة البيضاء، وهجوم عدد من الجماهير عليه عقب التصريحات التي أدلى بها عقب التعادل مع فريق الإنتاج الحربي يوم الخميس الماضي على ملعب «بتروسبورت» ضمن مؤجلات الجولة الـ31 من مسابقة الدوري الممتاز، وقال رئيس الزمالك عبر فيديو منشور على صفحته بـ«فيسبوك»: «عقد جروس انتهى رسميًا مع الزمالك 31 مايو ولم يتم التجديد له لما بعد ذلك ولا أعرف سبب الهجوم الذي أتعرض له حاليًا، وهو يوجد حاليًا في فندق إقامته ولم يتم طرده كما روجت بعض الصفحات من خلال تداول صورة له بحقائبه".

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وأضاف: "قمت بدعوة جروس من أجل تكريمه فى النادى، وأحضرت له بوكيه ورد وعلبة شيكولاتة، ولكنه اعتذر عن الحضور بعد أن قمنا بالاتصال به عدة مرات، وقمنا بإرسال نبيل عبد الفتاح، مدير العلاقات العامة بالزمالك له وتهرب منه أول مرة وحضر في المرة الثانية". وتابع: «لم نظلم جروس من حيث مستحقاته المتأخرة لدينا،