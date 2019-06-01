انت الان تتابع صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع لنهائي دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٧ ص

محمد صلاح

تتجه الأنظار اليوم صوب ملعب واندا متروبوليتانو في العاصة الإسبانية مدريد، والذي سيكون مسرحًا لنهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2018- 2019، والذي يجمع بين فريقي ليفربول وتوتنهام، ويتطلع ليفربول إلى التتويج بلقبه الأوروبي السادس وتعويض خيبة أمل خسارته لنهائي نسخة الموسم الماضي أمام ريال مدريد بنتيجة 3-1، بينما يبحث السبيرز عن الفوز بلقبه الأوروبي خاصة أنه يخوض المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه، وتواجه الفريقان مرتين في الدوري هذا الموسم، وحسم الريدز المواجهتين لصالحه بنفس النتيجة 2-1.

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وفيما يلي التشكيل المتوقع للفريقين: توتنهام: لوريس- تريبير- ألديرفيرلد- فيرتونخين- روز- وينكس- سيسوكو- إيريكسين- ألي- سون- كين. ولا يغيب عن صفوف توتنهام أي لاعب عن مباراة اليوم، في الوقت الذي تحوم الشكوك حول مشاركة المهاجم الإنجليزي هاري كين. ليفربول: أليسون- ألكسندر أرنولد- ماتيب- فان دايك- روبرتسون-