انت الان تتابع صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع لنهائي دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٧ ص
محمد صلاح
تتجه الأنظار اليوم صوب ملعب واندا متروبوليتانو في العاصة الإسبانية مدريد، والذي سيكون مسرحًا لنهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2018- 2019، والذي يجمع بين فريقي ليفربول وتوتنهام، ويتطلع ليفربول إلى التتويج بلقبه الأوروبي السادس وتعويض خيبة أمل خسارته لنهائي نسخة الموسم الماضي أمام ريال مدريد بنتيجة 3-1، بينما يبحث السبيرز عن الفوز بلقبه الأوروبي خاصة أنه يخوض المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه، وتواجه الفريقان مرتين في الدوري هذا الموسم، وحسم الريدز المواجهتين لصالحه بنفس النتيجة 2-1.
وفيما يلي التشكيل المتوقع للفريقين: توتنهام: لوريس- تريبير- ألديرفيرلد- فيرتونخين- روز- وينكس- سيسوكو- إيريكسين- ألي- سون- كين. ولا يغيب عن صفوف توتنهام أي لاعب عن مباراة اليوم، في الوقت الذي تحوم الشكوك حول مشاركة المهاجم الإنجليزي هاري كين. ليفربول: أليسون- ألكسندر أرنولد- ماتيب- فان دايك- روبرتسون-
توتنهام: لوريس- تريبير- ألديرفيرلد- فيرتونخين- روز- وينكس- سيسوكو- إيريكسين- ألي- سون- كين.
ولا يغيب عن صفوف توتنهام أي لاعب عن مباراة اليوم، في الوقت الذي تحوم الشكوك حول مشاركة المهاجم الإنجليزي هاري كين.
ليفربول: أليسون- ألكسندر أرنولد- ماتيب- فان دايك- روبرتسون- فابينيو- هندرسون- فينالدوم- صلاح- ماني- فيرمينو.
ويغيب عن ليفربول في مباراة اليوم اللاعب الغيني نابي كيتا بسبب الإصابة، في الوقت الذي لا تحوم فيه الشكوك حول مشاركة أي لاعب خاصة بعد تأكد تعافي المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو ونجم المنتخب الوطني محمد صلاح من الإصابة التي حرمتهما من خوض إياب نصف النهائي أمام برشلونة.
كانت هذه تفاصيل خبر صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع لنهائي دوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.