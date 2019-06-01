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صلاح يسعى للحاق بكبار إفريقيا بنهائي دوري الأبطال

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٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٦ م

محمد صلاح

محمد صلاح

يتطلع نجم المنتخب الوطني محمد صلاح لكتابة اسمه بحروف من ذهب بين أساطير القارة الإفريقية، وذلك عندما يواجه رفقة فريقه اليوم السبت، نظيره توتنهام في نهائي لموسم 2018- 2019، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، وهو معقل فريق أتلتيكو مدريد، ويأمل صلاح في اللحاق بعظماء إفريقيا الذين سجلوا في نهائي دوري الأبطال وهم: رابح ماجر مع بورتو عام 1987 وصامويل إيتو مع عامي 2006 و2009 وديديه دروجبا مع عام 2012، وأخيرًا ساديو ماني مع ليفربول الموسم الماضي.

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وبدوره يبحث النجم السنغالي ساديو ماني عن أكثر من إنجاز في مباراة اليوم، وتمكن ماني من تسجيل هدف ليفربول الوحيد في نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي في شباك . ويتطلع ماني لأن يصبح ثامن لاعب يسجل في أكثر من مباراة نهائية بدوري الأبطال بعد كل من راؤول جونزاليز مع ريال مدريد عامي 2000 و2002 وصامويل

وبدوره يبحث النجم السنغالي ساديو ماني عن أكثر من إنجاز في مباراة اليوم، وتمكن ماني من تسجيل هدف ليفربول الوحيد في نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي في شباك ريال مدريد.

ويتطلع ماني لأن يصبح ثامن لاعب يسجل في أكثر من مباراة نهائية بدوري الأبطال بعد كل من راؤول جونزاليز مع ريال مدريد عامي 2000 و2002 وصامويل إيتو مع برشلونة عامي 2006 و2009.

كما سجل ليونيل مع برشلونة في نهائي عامي 2009 و2011، وبدوره سجل النجم البرتغالي في 3 نهائيات بواقع مرة واحدة مع مانشستر يونايتد عام 2008 ومرتين مع ريال مدريد عامي 2014 و2017.

وسجل ماريو ماندجوكيتش مع بايرن ميونيخ في عام 2013 ومع يوفنتوس عام 2017، وسجل راموس مرتين مع ريال مدريد عامي 2014 و2016، وأخيرًا سجل جاريث بيل مرتين مع ريال مدريد أيضًا عامي 2014 و2018.

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