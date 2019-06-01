صلاح يسعى للحاق بكبار إفريقيا بنهائي دوري الأبطال

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٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٦ م

محمد صلاح

يتطلع نجم المنتخب الوطني محمد صلاح لكتابة اسمه بحروف من ذهب بين أساطير القارة الإفريقية، وذلك عندما يواجه رفقة فريقه ليفربول اليوم السبت، نظيره توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2018- 2019، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، وهو معقل فريق أتلتيكو مدريد، ويأمل صلاح في اللحاق بعظماء إفريقيا الذين سجلوا في نهائي دوري الأبطال وهم: رابح ماجر مع بورتو عام 1987 وصامويل إيتو مع برشلونة عامي 2006 و2009 وديديه دروجبا مع تشيلسي عام 2012، وأخيرًا ساديو ماني مع ليفربول الموسم الماضي.

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وبدوره يبحث النجم السنغالي ساديو ماني عن أكثر من إنجاز في مباراة اليوم، وتمكن ماني من تسجيل هدف ليفربول الوحيد في نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي في شباك ريال مدريد. ويتطلع ماني لأن يصبح ثامن لاعب يسجل في أكثر من مباراة نهائية بدوري الأبطال بعد كل من راؤول جونزاليز مع ريال مدريد عامي 2000 و2002 وصامويل