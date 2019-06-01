انت الان تتابع عقوبة قاسية في انتظار الوداد بعد فضيحة رادس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٤ م

الترجي التونسي - الوداد المغربي

بات نادي الوداد البيضاوي المغربي مهددًا بالتعرض لعقوبة رادعة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، وذلك بعد تتويج الترجي الرياضي التونسي بطلاً لدوري أبطال إفريقيا، عقب فوزه على الوداد 1-0 رغم توقف المباراة بسبب تعطل تقنية المساعدة بالفيديو الـ"VAR"، وسجل اللاعب الجزائري يوسف البلايلي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 41، وأطلق الحكم الجامبي باكاري جاساما صافرته معلنًا فوز الترجي على ضيفه الوداد البيضاوي عقب توقف المواجهة لأكثر من ساعة بسبب اعتراضات على التحكيم وتقنية الفيديو.

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وبعد توقف امتد لنحو ساعة ونصف ساعة، أطلق جاساما صافرته مع إعلان أن "المباراة انتهت" لتبدأ احتفالات الترجي باحتفاظه باللقب والتتويج في المسابقة للمرة الرابعة (1994، 2011، 2018، 2019). وذكرت شبكة "إي إس بي إن"، أن الوداد البيضاوي المغربي قد يتعرض لعقوبة الإيقاف من المشاركة في البطولات الإفريقية لمدة