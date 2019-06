بالمستندات.. نكشف تفاصيل غياب الـ«VAR» عن فضيحة رادس

وتوقفت المباراة بعد نحو ساعة من انطلاقها، وسط جدل وضبابية حول تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم "VAR"، وأظهرت لقطات الإعادة أن الكارتي لم يكن متسللاً، لكن الإلغاء قد يكون بسبب احتساب خطأ عليه بحق مدافع الترجي خليل شمام، ومع مطالبة لاعبي الوداد بالعودة إلى تقنية الفيديو، توقفت المباراة، وسط تقارير عن إبلاغ الحكم اللاعبين أن تقنية الفيديو معطلة.

وذكرت شركة "HAWK-EYE" المسؤولة عن تقنية الـVAR، في بيان عقب المباراة أرسلته إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، تفاصيل غياب الفار عن المباراة، وفيما يلي نص الخطاب:

"تم الاتفاق مع طرف ثالث أن هناك قطعة من الفار، الشركة ستشحنها من الرياض إلى تونس، وتم إبلاغنا يوم 23-5 أن القطعة باتت متوفرة مع الطرف الثالث، وأنها سوف تغادر الرياض يوم 27-5، ويوم الأربعاء 29-5 سنكون منتظرين وصول القطعة إلى جمارك تونس، لكن تم إبلاغنا أن القطعة ما زالت موجودة في الرياض، ولن تصل تونس قبل يوم 30"، لسبب غير معلن أو معلوم.

"أول ما تم إبلاغنا بما حدث، قررنا أن الحل الوحيد لوجود القطعة، هو أن مسؤولا من الشركة سوف يسافر بطائرة الإمارات، حتى يسلم القطعة باليد في الاستاد صباح يوم الجمعة 31، ومن المفترض أن ذلك الحل كان سيتيح العمل بتقنية الفار في المباراة، وكنا سنجري اختبارا قبل المباراة للتأكد من عملها".

"لكن لسوء الحظ، شركة طيران الإمارات في أثناء شحنها للثلاث قطع، قطعتين فقط من الثلاث، وصلتا إلى تونس، ولنعالج المشكلة تم شراء جهاز من نهائي دوري أبطال أوروبا -مدريد-، ومن المفترض أنه كان في الطريق قبل المباراة، وأنه كان سيصل قبل ضربة البداية.. وتم بذل الكثير من الجهد لتوفير تقنية الفار بسلاسة للكاف، ونحن نشعر بخيبة أمل مما وقع، ونشكر الكاف على دعمه المتواصل، ونعتذر عن الخطأ".

The company responsible for VAR in Africa, Hawk Eye Innovations, wrote a letter to @CAF_Online earlier today informing them that VAR would not be available because the equipment did not arrive on time due to a baggage issue with the airline #CAFCLFinal (via @HosamHasan82) pic.twitter.com/EvJ6ZbSQBz