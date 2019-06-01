انت الان تتابع بالمستندات.. نكشف تفاصيل غياب الـ«VAR» عن فضيحة رادس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ذكرت شركة «HAWK-EYE» المسؤولة عن تقنية الـVAR بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، في بيان عقب نهائي دوري الأبطال أرسلته إلى كاف، تفاصيل غياب الفار عن المباراة

توج الترجي الرياضي التونسي بطلا لدوري أبطال إفريقيا، عقب فوزه على الوداد البيضاوي المغربي 1-0، رغم توقف المباراة بسبب تعطل تقنية المساعدة بالفيديو الـ"VAR"، وسجل اللاعب الجزائري يوسف البلايلي هدف المباراة الوحيد، وأطلق الحكم الجامبي باكاري جاساما صافرته معلنًا فوز الترجي على ضيفه الوداد عقب توقف المواجهة لأكثر من ساعة، بسبب اعتراضات على التحكيم وتقنية الفيديو، وبعد توقف امتد لنحو ساعة ونصف الساعة، أطلق جاساما صافرته مع إعلان أن "المباراة انتهت" لتبدأ احتفالات الترجي باحتفاظه باللقب والتتويج في المسابقة للمرة الرابعة (1994، 2011، 2018، 2019).

وتوقفت المباراة بعد نحو ساعة من انطلاقها، وسط جدل وضبابية حول تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم "VAR"، وأظهرت لقطات الإعادة أن الكارتي لم يكن متسللاً، لكن الإلغاء قد يكون بسبب احتساب خطأ عليه بحق مدافع الترجي خليل شمام، ومع مطالبة لاعبي الوداد بالعودة إلى تقنية الفيديو، توقفت المباراة، وسط تقارير عن

وتوقفت المباراة بعد نحو ساعة من انطلاقها، وسط جدل وضبابية حول تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم "VAR"، وأظهرت لقطات الإعادة أن الكارتي لم يكن متسللاً، لكن الإلغاء قد يكون بسبب احتساب خطأ عليه بحق مدافع الترجي خليل شمام، ومع مطالبة لاعبي الوداد بالعودة إلى تقنية الفيديو، توقفت المباراة، وسط تقارير عن إبلاغ الحكم اللاعبين أن تقنية الفيديو معطلة. وذكرت شركة "HAWK-EYE" المسؤولة عن تقنية الـVAR، في بيان عقب المباراة أرسلته إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، تفاصيل غياب الفار عن المباراة، وفيما يلي نص الخطاب: "تم الاتفاق مع طرف ثالث أن هناك قطعة من الفار، الشركة ستشحنها من الرياض إلى تونس، وتم إبلاغنا يوم 23-5 أن القطعة باتت متوفرة مع الطرف الثالث، وأنها سوف تغادر الرياض يوم 27-5، ويوم الأربعاء 29-5 سنكون منتظرين وصول القطعة إلى جمارك تونس، لكن تم إبلاغنا أن القطعة ما زالت موجودة في الرياض، ولن تصل تونس قبل يوم 30"، لسبب غير معلن أو معلوم. "أول ما تم إبلاغنا بما حدث، قررنا أن الحل الوحيد لوجود القطعة، هو أن مسؤولا من الشركة سوف يسافر بطائرة الإمارات، حتى يسلم القطعة باليد في الاستاد صباح يوم الجمعة 31، ومن المفترض أن ذلك الحل كان سيتيح العمل بتقنية الفار في المباراة، وكنا سنجري اختبارا قبل المباراة للتأكد من عملها". Advertisements "لكن لسوء الحظ، شركة طيران الإمارات في أثناء شحنها للثلاث قطع، قطعتين فقط من الثلاث، وصلتا إلى تونس، ولنعالج المشكلة تم شراء جهاز من نهائي دوري أبطال أوروبا -مدريد-، ومن المفترض أنه كان في الطريق قبل المباراة، وأنه كان سيصل قبل ضربة البداية.. وتم بذل الكثير من الجهد لتوفير تقنية الفار بسلاسة للكاف، ونحن نشعر بخيبة أمل مما وقع، ونشكر الكاف على دعمه المتواصل، ونعتذر عن الخطأ". — African Football Report (@AfricaFooty) The company responsible for VAR in Africa, Hawk Eye Innovations, wrote a letter to @CAF_Online earlier today informing them that VAR would not be available because the equipment did not arrive on time due to a baggage issue with the airline #CAFCLFinal (via @HosamHasan82) pic.twitter.com/EvJ6ZbSQBz — African Football Report (@AfricaFooty) June 1, 2019 — African Football Report (@AfricaFooty) وقرر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، «كاف»، برئاسة أحمد أحمد، استدعاء لجنة تنفيذية طارئة يوم 4 يونيو المقبل، وذلك لمناقشة القضايا التنظيمية لنهائى دوري أبطال إفريقيا بين الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي على ملعب رادس. وأصدر «كاف» بيانا قال فيه: «نظرا للأحداث التى تمت فى إياب نهائى دورى الأبطال الإفريقي فإن السيد أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قرر استدعاء لجنة تنفيذية طارئة فى الرابع من يونيو، لمناقشة القضايا التنظيمية التى سيتم تخصيصها لهذا الاجتماع». ودعا فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي، لاجتماع طارئ اليوم السبت بمقر الاتحاد لتدارس أحداث إياب نهائي دوري الأبطال، واتخاذ القرارات التي تليق بما حدث خلال المباراة النهائية من وقائع. وتضمن بيان اتحاد الكرة المغربي الذي أصدره اليوم، التأكيد أن هذا الاجتماع سيكون هاما وقويا وسيتم على ضوئه كشف موقف مشترك بين اتحاد الكرة وإدارة الوداد بما يحفظ لمصالح الكرة المغربية حقوقها. كان اتحاد الكرة المغربي قد هاجم الكونفدرالية الأفريقية في السابق من خلال خطابي احتجاج تضمن شكاوي من حكمي الكونفدرالية الإثيوبي باملاك تيسيما ودوري الأبطال ذهابا المصري جهاد جريشة، علمًا بأن لقجع غاب عن المباراة النهائية ولم يتابعها في الملعب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالمستندات.. نكشف تفاصيل غياب الـ«VAR» عن فضيحة رادس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.