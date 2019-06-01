انت الان تتابع ميدو عن فضيحة رادس: «الماتش هيتلعب تاني» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٦ ص

ميدو

علق أحمد حسام (ميدو)، نجم الزمالك والمنتخب الوطني السابق، على الفضيحة التحكيمية التي شهدتها المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، التي جمعت بين الترجي التونسي والوداد المغربي، والتي توج بها الفريق التونسي بعد اعتبار الفريق الودادي منسحبًا من المباراة في ظل اعتراضه على قرارات الجامبي بكاري جاساما حكم المباراة الذي ألغى هدفًا صحيحا للفريق المغربي بداعي التسلل، وعندما طالب اللاعبون الرجوع لتقنية الفيديو اتضح أن التقنية معطلة منذ بداية المباراة، وتوقفت المباراة عند الدقيقة 61 بسبب رفض مسؤولي الوداد المغربي استكمال اللقاء.

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وكتب ميدو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تيوتر»، اليوم السبت: «الماتش هيتلعب تاني!!»، وفي تويتة أخرى، قال:«في كأس الأمم الإفريقية للشباب لعبنا أمام الكاميرون والتعادل كان يكفي كلا الفريقين للتأهل لكأس العالم وبعد نصف ساعة كان التعادل قائما فاقتحمت الجماهير