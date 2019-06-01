انت الان تتابع توتنهام الضحية المفضلة لمحمد صلاح أوروبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٥١ ص

محمد صلاح

يستعد نجم المنتخب الوطني محمد صلاح لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم السبت، وذلك عندما يواجه توتنهام في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب واندا متروبوليتانو" معقل أتليتكو مدريد، ويأمل صلاح في تعويض خيبة أمل الموسم الماضي عندما وصل إلى المباراة النهائية أمام ريال مدريد، قبل أن يتعرض لإصابته الشهيرة في الكتف بسبب تدخل سيرجيو راموس، ليغادر في منتصف الشوط الأول في المواجهة التي خسرها ليفربول بنتيجة 3-1، والآن يملك صلاح الفرصة للفوز باللقب خاصة أنه يواجه خصمه المفضل أوروبيًا.

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وواجه صلاح فريق توتنهام للمرة الأولى عندما كان لاعبًا في صفوف بازل السويسري، في ربع نهائي الدوري الأوروبي 2012- 2013، وسجل هدفًا في مباراة الإياب التي حسمها بازل بركلات الترجيح. ومن ثم واجه توتنهام مرة أخرى في الدوري الأوروبي، عندما كان لاعبًا في صفوف فيورنتينا وتحديدًا في دور الـ32، وحينها سجل أيضًا