شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة بـ«الجلاليب» في ختام دورة رمضانية بالدقهلية.. ونقل المصابين «بالبراويطة» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - على طريقة أغنية «جلابية بارتى» ومسلسل «الكبير أوي» لعب عدد من فلاحي «كفر الصلاحات» مركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية، مبارة كرة قدم بالقرية وسط ضحكات وصيحات الترحيب والتشجيع من الأهالى وذلك ضمن نهائى الدورة الرمضانية بمركز شباب القرية.

حيث فوجئ الأهالى بنزول اللاعبين لأرض الملعب على لودر وهم يرتدون الجلاليب الفلاحي ومنقسمين لفريقين وبمجرد سماع صافرة الحكم بدأوا في اللعب بروح حماسية، وعندما سقط أحدهم على الأرض نزل أحد اللاعبين الاحتياط ببراويطة، وهي عربة صغير تجر بالأيدي وتم وضع المصاب عليها لإخراجه من الملعب ووضعه على «عربة كارو» لنقله للمستشفى وسط سعادة كبيرة وصيحات التهليل من الأهالى بسبب المواقف الكوميدية للفريق.

وقال السيد الحسينى أحد المنظمين للمباراة: «كان يوم سعيد للكل، حيث تم اخراج النهائي للدورة الرمضانية بشكل مختلف وبمساهمات فردية فصاحب اللودر الذي دخل بالفريقين إلى أرض الملعب محمولين عليه تبرع باللودر والإذاعة التعليق على المباراة كانت لأحد كبار السن وبشكل كوميدي، وعروض الفروسية تبرع من أصحابها لاسعاد الحضور».

وأضاف: «أن الدورة حققت نجاح كبير واستطاعت جذب أهالي القرية لمتابعتها تحت الأضواء الكاشفة، ووهذا العام حملت اسم صديق راحل وكان عزيز علينا شارك معنا في التنظيم في السنوات الماضية وهو الحاج عطية صادق عكاشة، وشارك في التنظيم الحاج ابو المعاطي الباز، والكابتن رمضان نصر، وإبراهيم شويته، وغيرهم.

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وأشار إلى أن المباراة النهائية كانت بين فريقي كفر الصلاحات وغازي مصبح، وانتهت بفوز فريق كفر الصلاحات 3/0، وبلغت إجمالي قيمة الجوائز 12 ألف جنيه بمساهمات أهالي القرية، بالإضافة إلى أن أحد المساهمين وزع ميداليات على الجماهير.

وقال مختار إبراهيم، أحد أهالى القرية: «استمتعنا بالمباراة كما لو كانت جزء من المسلسل الكوميدى الكبير أوي، وكأن فزاع ومناع في أرض الملعب، ولم يتوقف الجمهور عن الضحك طوال المباراة».

وأضاف أن لعب الفلاحين بالجلاليب كان مفاجأة لنا وغرقنا في الضحك من التصرفات الكوميدية والتى كانت تتم منهم خاصة التعامل مع المصابين حيث كان يتم وضع المصاب على «البراويطة»، ويتم اخراجه للعلاج ويستخدم آخر «الشرشرة» في قطع الشاش وعلاج المصاب.

وتابع: «هذه المباراة اضفت البهجة على الأهالى جميعا وأضاعت الكثير من الهموم ونتمنى أن يتم تنظيم تلك الفقرات باستمرار»

ووصف ياسر عرفات، مدرب فريق كرة القدم بكفر الصلاحات، الدورة بأنها دورة القرية بالكامل والجميع ساهم وساعد في إنجاحها وشاركوا كذلك في توزيع الجوائز.

يذكر أنه بعد انتهاء مباراة الفلاحين عرضت الخيول العربية الأصيلة رقصات على أنغام الموسيقي، وأظهر أصحابها قدراتهم في الفروسية من الرقص بالحصان والوقوف على رجلين فقط، وطاعة الحصان لصاحبه في جميع أوامره.

مباراة كرة قدم بـالجلاليب في ختام دورة رمضانية بالدقهلية

مباراة كرة قدم بـالجلاليب في ختام دورة رمضانية بالدقهلية

مباراة كرة قدم بـالجلاليب في ختام دورة رمضانية بالدقهلية