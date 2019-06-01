شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: الزمالك وجه الدعوة إلى «جروس» لتكريمه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن أنه كان حريصًا على تكريم السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد رحيله لانتهاء عقده قبل مغادرته القاهرة.
ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، أوضح رئيس الزمالك، بأنه قام باحضار باقة ورد للمدير الفني جروس، وعلبة شيكولاتة لتكريمه داخل النادى.
وأضاف مرتضي منصور، أن المدير الفنى السابق للزمالك سوف يحصل على قيمة المستحقات المالية الخاصة به، متمنيا له التوفيق في مهمته الجديدة.
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