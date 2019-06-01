شكرا لقرائتكم خبر عن «لاسارتي» يطمئن على برنامج تأهيل محمد محمود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الاطمئنان على سير البرنامج التأهيلي للاعب الفريق محمد محمود، الذي يعاني من الإصابة في الرباط الصليبي.

وعاد اللاعب مؤخرًا من ألمانيا لاستكمال برنامجه التأهيلي، حيث يؤدي تدريبات علاج طبيعي وتأهيل يومية في إطار الجدول التأهيلي الذي عاد به من ألمانيا مؤخرًا.

يذكر أن محمد محمود أجرى جراحة الرباط الصليبي في ألمانيا تحت إشراف البروفسيور فايلر حيث يستكمل في الوقت الحالي برنامجه التأهيلي تمهيدًا للدخول قريبا في مرحلة جديدة من التأهيل داخل الملعب.