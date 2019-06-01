شكرا لقرائتكم خبر عن أول قرار من «كاف» عقب أحداث مباراة الترجي التونسي والوداد المغربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، اليوم السبت، دعوة اللجنة التنفيذية بالاتحاد لاجتماع طارئ في الرابع من يونيو الحالي لمناقشة أحداث المباراة التي جمعت بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي مساء أمس الجمعة، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت المباراة، وقائع غريبة بعدما اعتبر الحكم الجامبي باكاري جاساما فريق الوداد منسحبا وأعلن انتهاء المباراة بعد توقف دام لنحو ساعة ونصف الساعة.

وكان الفريقان تعادلا 1 / 1 ذهابا ولكن مباراة الإياب لم تكتمل حيث رفض الوداد استكمال المباراة إلا بعد لجوء الحكم لنظام حكم الفيديو المساعد «VAR» إثر إلغاء هدف للفريق في الدقيقة 60، وبعد ساعة ونصف الساعة من التوقف، قرر الحكم إنهاء المباراة بانسحاب الوداد واحتساب اللقاء لصالح الترجي.