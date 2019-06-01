جريزمان ونيمار يتشاركان في حب برشلونة

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، أن الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد، والبرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان، يتشاركان نفس الرغبة في اللعب لصالح برشلونة خلال الموسم المقبل.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن برشلونة لن يلعب اليوم في نهائي دوري أبطال أوروبا، إلا أن هناك اثنين من أكبر النجوم في العالم يرغبان في ارتداء قميص الفريق الكتالوني.

وأشارت الصحيفة إلى أن صفقة جريزمان واضحة، حيث أن اللاعب الفرنسي أدرك الخطأ الذي ارتكبه في الصيف الماضي، ويرغب الآن في اللعب بجوار الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة.

وسينخفض الشرط الجزائي في عقد جريزمان مع أتلتيكو مدريد إلى 120 مليون يورو مطلع الشهر المقبل، وهو ما سيجعل برشلونة يتحرك لإنهاء الصفقة دون الدخول في مفاوضات مع الروخيبلانكوس.

وأوضحت الصحيفة أن جريزمان سيكون بديل البرازيلي فيليب كوتينيو في برشلونة، لا سيما أن الأخير مرشح للمغادرة في الميركاتو الصيفي المقبل.

وقد يلعب النجم الفرنسي أيضًا في مركز المهاجم الصريح في الفريق الكتالوني بدلًا من الأوروجوائي لويس سواريز.

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حزن نيمار

أكدت الصحيفة الإسبانية أن نيمار أيضًا حزين على خطوة رحيله عن "كامب نو"، ويمني نفسه بالعودة إلى برشلونة في الصيف المقبل.

وأفادت بأن وضع نيمار في الميركاتو مختلف عن جريزمان، حيث أن سيناريو إنهاء صفقة النجم الفرنسي معلوم وواضح للجميع.

أما فيما يتعلق بصفقة نيمار التي لم يحدد لها سعر، فإن برشلونة لن يتحرك إلا إذا عرض باريس سان جيرمان اللاعب للبيع في الميركاتو الصيفي.

وسيكون برشلونة في حاجة إلى التخلص من كوتينيو من أجل تمويل صفقة نيمار، كما أن عثمان ديمبلي مرشح للمغادرة بشرط الحصول على عرض ضخم.

وتظل النقطة الأخيرة التي تساهم في عودة نيمار إلى "كامب نو" أن يقلل اللاعب البرازيلي راتبه السنوي الذي يتقاضاه حاليًا في سان جيرمان ويصل إلى 50 مليون يورو.