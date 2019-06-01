أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية

أتينا لكم بأبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الألمانية أو الإنجليزية أو الإيطالية أو الأسبانية أو الفرنسية.

الصحافة الإنجليزية

ذا صن

جيرارد يُفضل هندرسون أمام توتنهام

عبر ستيفن جيراردو نجم ليفربول الإنجليزي السابق عن رغبته في مشاركة جوردان هندرسون لاعب "الريدز" في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد توتنهام.

جيرارد أكد أنه يجب أن يشترك هندرسون في المباراة النهائية، مشيراً إلى أنه لاعب غير أناني ويعمل من أجل الفريق.

ديلي ميل

السيتي يرفض رحيل جوندوجان

رفض مانشستر سيتي كل العروض المقدمة للاعب الوسط الألماني إلكاي جوندوجان وتمسك باستمراره بين صفوف بطل إنجلترا حتى صيف 2020 عند نهاية العقد.

جوندوجان (28 عاماً) لم يجدد تعاقده مع السيتي حتى الآن ما يجعله متاح للرحيل مجانا بعد نهاية الموسم المقبل، لكن جوارديولا يريد له أن يستمر ولو لموسم واحد فقط مع الفريق.

ميرور

العلاج بالآلام

استخدم يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي آلام خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي لتحفيز فريقه للتعويض اليوم السبت أمام توتنهام هوتسبير.

كلوب أكد أنه فريقه سيسعى من جديد لتعويض ما حدث في نهائي كييف الذي خسره بثلاثة أهداف مقابل هدف الموسم الماضي أمام ريال مدريد، وذلك بتحقيق اللقب على حساب توتنهام.

ديلي ستار

ساري قريب من يوفنتوس

اقترب المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري من الرحيل عن فريق تشيلسي خلال أيام وذلك بعد فوزه ببطولة الدوري الأوروبي.

ساري اتفق مع تشيلسي على الرحيل، ليصبح قريباً للغاية من قيادة فريق يوفنتوس عملاق كرة القدم الإيطالية.

الصحافة الإسبانية

آس

أتليتكو يخطط لمقاضاة البرسا

تتجه إدارة أتليتكو مدريد إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد نادي برشلونة بعد ما أثير في الفترة الماضية أنه حصل على توقيع لاعب الفريق أنطوان جريزمان في مارس الماضي.

ويمتلك أنطوان جريزمان شرط جزائي في عقده يسمح له بالرحيل عن أتليتكو مدريد قبل 1 يوليو مقابل 120 مليون يورو، لكن لا يحق لأي نادي التفاوض مع اللاعب دون الرجوع لإدارة ناديه.

بوجبا ينتظر الريال

ينتظر بول بوجبا متوسط ميدان مانشستر يونايتد الانجليزي قيام ريال مدريد بشراء عقده هذا الصيف، قبل الرد على إدارة ناديه بشأن رغبتهم في التجديد له.

ويرغب مانشستر يونايتد في تجديد عقد بوجبا ومنحه شارة القائد، فيما يأمل اللاعب في الإنتقال إلى ريال مدريد من أجل العمل تحت قيادة مواطنه زين الدين زيدان.

سبورت

جوارديولا مُعلم ميسي

وصيف ليونيل ميسي قائد برشلونة المدير الفني الأسبق للفريق بيب جوارديولا بأنه "مُعلم فريد"، وذلك بعد سنوات من رحيله عن الفريق.

وقال ميسي في حديثه عن اللاعب: "بيب كان مُعلمًا فريدًا بالنسبة لي، فهو مدير فني يستطيع أن يسبق أي شيء في هذه اللعبة."

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

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بيرلو: ساري الرجل المناسب ليوفنتوس

أشاد الإيطالي أندريا بيرلو، بالمدرب ماوريسيو ساري، المدير الفني لفريق تشيلسي، مؤكدا أنه سيكون خيار مثالي في حالة تدريبه لفريق يوفنتوس خلفا للمدرب أليجري.

وأوضحت الصحيف، أن بيرلو يرى أن ساري ربما يكون الرجل المثالي ليوفنتوس، مشيرا إلى أن لو كان يوفنتوس يرغب في التغيير عليه فعل ذلك وإلا كان من الأفضل الحفاظ على أليجري.

لاجازيتا ديلو سبورت

جاتوزو: ميلان سيظل بداخلي

سلطت الصحيفة الضوء على تصريحات جينارو جاتوزو، المدير الفني السابق لميلان الإيطالي، على تصريحاته لشبكة سكاي سبورت الإيطالية، والتي أكد خلالها أنه حصل على الكثير من النادي وسيظل بداخله.

وأضاف، أن ميلان منحنه فرصة كبيرة كلاعب ومدرب وسيكون دائمًا بداخله، لافتا أنه كان اختيارًا صعبًا ولكن الآن كان من الصواب القيام بذلك "النادي في أيد أمينة.

الصحافة الألمانية

بيلد

صراع ثلاثي على بواتينج

اقترب جيروم بواتينج مدافع فريق بايرن ميونيخ الألماني من الرحيل عن صفوف ناديه والانتقال لخوض تجربة جديدة في الموسم المقبل.

وكشفت الصحيفة أن بواتينج البالغ من العمر 30 عامًا سيكون عليه صراع ثلاثي بين باريس سان جيرمان ويوفنتوس ومانشستر يونايتد.

120 مليون مقابل ساني

كشفت الصحيفة أن إدارة بايرن ميونيخ لا تزال ترغب في حسم صفقة التعاقد مع ليروي ساني لاعب مانشستر سيتي الحالي.

وأضافت الصحيفة أن إدارة النادي البافاري قدمت عرضًا يقدر بـ80 مليون يورو إلا أن إدارة السيتي حددت 120 مليون يورو مقابل بيعه لاعبها.

كيكر

كوفاتش مستمر

كشف كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ، أن مدرب الفريق نيكو كوفاتش المدير الفني الحالي للفريق البافاري مستمر في منصبه خلال الموسم المقبل.

وقال رومينيجه إنه كان لا يقصد خلال تصريحاته حول مستقبل كوفاتش برحيله على الرغم من التتويج بلقبي الدوري والكأس عن الموسم المنقضي.

الصحافة الفرنسية

ليكيب

لاعب ليل يدخل حسابات باريس

يسعى توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، تدعيم وسط ملعبه من خلال التعاقد مع البرازيلي تياجو مينديز لاعب وسط فريق ليل.

وكشفت الصحيفة أن إدارة باريس ستقدم عرضًا أوليًا لشراء خدمات صاحب الـ27 عامًا مقابل الحصول على 25 مليون يورو.

أزمة في باريس

تسبب باريديس لاعب فريق باريس سان جيرمان في أزمة داخل صفوف ناديه على خلفية قلة مشاركة اللاعب منذ انتقاله من صفوف زينيت في يناير الماضي.

وأوضحت الصحيفة إلى أن توماس توخيل لا يرغب في العمل مجددًا مع هنريك المدير الرياضي للنادي بعدما أصر الأخير على التعاقد مع بارديس في ظل تحفظ المدرب على عدم التعاقد معه.

فرانس فوتبول

بيتيس يطلب رابيو

كشفت الصحيفة أن لاعب الوسط أدريان رابيو دخل ضمن اهتمامات نادي ريال بيتيس الإسباني نظرًا لانتهاء عقد اللاعب مع ناديه الحالي باريس سان جيرمان.

وذكرت الصحيفة أن رابيو الذي ارتبط بالانتقال لريال مدريد وبرشلونة أصبح متاحًا للانتقال في صفقة مجانية مما جعل مسئولي بيتيس يدخلوا في مفاوضات مع اللاعب.