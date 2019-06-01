يلتقي ناديا ليفربول وتوتنهام الإنجليزيان في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بمدريد.

ويعتبر نهائي مدريد هو الأول بين فريقان إنجليزيان منذ عام 2008 عندما جمع مانشستر يونايتد بمواطنه تشيلسي، وتوج بالبطولة الشياطين الحمر آنذاك.

ويشهد التشكيل المتوقع لفريق ليفربول عودة كلاً من محمد صلاح وروبيرتو فيرمينو بعد أن غابا عن مباراة الإياب أمام برشلونة في نصف نهائي البطولة للإصابة.

أما توتنهام فسيدخل المباراة بنفس التشكيل الذي خاض به مباراة الإياب أمام أياكس.

وعلى الرغم من عودة المهاجم الإنجليزي هاري كين لاعب السبيرز، للتدريبات بعد تعافيه من الإصابة، إلا أن ماوريسيو بوتشيتينو لن يدفع به في التشكيل الأساسي لتوتنهام أمام الليفر.

ونستعرض لكم التشكيل المتوقع لنهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام:

ليفربول

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

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خط الدفاع: أليكساندر أرنولد - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - أندي روبيرتسون.

خط الوسط: فابينيو - جوردان هيندرسون - جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: ساديو ماني - محمد صلاح - روبيرتو فيرمينو.

توتنهام

حراسة المرمى: هوجو لوريس.

خط الدفاع: كييران تريبير - توبي ألدرفيليد - جان فيرتونجن - داني روز.

خط الوسط: موسي سيسوكو - فيكتور وانياما - ديلي آلي - كريستيان إريكسن.

خط الهجوم: سون هيونج مين - لوكاس مورا.