فابينيو: ليفربول تجاوز التوقعات هذا الموسم

يرى البرازيلي فابينيو، لاعب وسط ليفربول، أن فريقه تجاوز التوقعات هذا الموسم بالوصول إلى المباراة النهائية ببطولة دوري أبطال أوروبا، للعام الثاني على التوالي.

وقال فابينيو، في تصريحات أبرزتها شبكة "سكاي سبورتس": "نحن كمجموعة في الموسم الحالي تجاوزنا التوقعات بالنظر إلى النجاح الذي حققناه في بطولتي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري الأبطال".

وأضاف: "عند الانضمام إلى ليفربول كنت أعلم أن الأمر سيكون صعبًا، وسأكون خارج الفريق في بعض المباريات، ولكن لم يكن لدي شك في أنني اتخذت القرار الصحيح بالانتقال إلى الريدز".

وتابع: "ليس كل لاعب ينتقل إلى ناد جديد يدخل مباشرة في الفريق، ولكن من الوارد أن يتكرر ما حدث معي".

وواصل: "أخبرني الجميع بطريقة عمل المدرب وأنه لا يدفع باللاعبين الجدد تلقائيًا في التشكيل في الأساسي".

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وأردف لاعب الوسط البرازيلي: "التكيف مع ليفربول؟ قمت بالكثير من الاستعدادات والعمل الشاق للاندماج داخل الفريق".

واستطرد: "أبرز مباراتين لي في الموسم كانتا أمام آرسنال ومانشستر يونايتد، حيث أنه من الأولى أدركت سرعة الدوري الإنجليزي الممتاز وضرورة الاهتمام بالتفاصيل المطلوبة".

واستمر: "فيما يتعلق بزيادة الثقة، فإن مباراة مانشستر يونايتد كانت فاصلة في هذه الجزئية، حيث أنها ربما الأفضل لي هذا الموسم".

وأتم: "لقد تمكنت أمام اليونايتد من تقديم تمريرة حاسمة، وسيطرت على الإيقاع وسرعة المباراة. وأعتقد أنه ظهر خلال المواجهة تفوقنا الكبير على المنافس".

ويستعد ليفربول، لمواجهة توتنهام، مساء اليوم السبت، بنهائي دوري الأبطال في مدريد.