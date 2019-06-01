تداول صورة تكشف حقيقة تعطل الفار بنهائي أبطال أفريقيا

يواصل نادي الوداد البيضاوي المغربي، جمع الوقائع والأدلة، التي سيستند لها في تصعيده احتجاجه، ضد الاتحاد الأفريقي ونادي الترجي الرياضي والحكم بكاري غاساما، والشكوى عليهم دوليا.

وأظهر نادي الوداد، ما اعتبره صورة تكذّب ادعاء إخبار الفريق قبل انطلاق المباراة، وأنه تمت مناقشة أمر عدم عمل تقنية الفار خلال الاجتماع الفني قبل يوم من موعد المباراة.

وأظهرت الصورة (التي لم يتم التأكد من صحتها) أن شاشة الفار الخاصة بالحكم، تعمل بشكل طبيعي، ومحاطة بالأمن التونسي، قبل انطلاق المباراة، وادعى نادي الوداد أن عملية تخريب متعمد أصابت الفار، لعدم العودة إليه في لقطة الهدف الملغي.

وحسب مصادر في الوداد، فإنه سيستعرض صورا تظهر لاعبي وفعاليات الترجي تلتقط صورا تحتفل باللقب (المسروق) - كما جاء في وصفها - وهي على مقربة من الموقع الخاص بالفار، وذلك "تقديرا للخدمة التي أسداها للنادي التونسي من أجل هذا التتويج المثير للجدل" حسب رأي المصدر.