ديل بييرو يصف تأهل توتنهام لنهائي الأبطال بالمعجزة

توقع أليساندرو ديل بييرو، أسطورة يوفنتوس الإيطالي، الفريق المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا بين توتنهام هوتسبير وليفربول قبل ساعات على المباراة النهائية، اليوم السبت.

وخلال تصريحات أبرزها موقع "كالتشيو ميركاتو"، قال ديل بييرو: "في النهائيات عادة هناك فريق يكون مفضلًا للفوز، وليفربول يملك خبرات أكثر كفريق ومدرب، بعد وصولهم للنهائي للعام الثاني على التوالي".

وأضاف: "رغم ذلك، فإن الفريقين التقيا مرات عديدة، لهذا السبب سيكون الضغط أقل هذه المرة".

ووصف أسطورة يوفنتوس وصول توتنهام للمباراة النهائية بالمعجزة، نظرًا لقدرته على تجاوز دورين متتاليين في الدقيقة الأخيرة.

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وتوقع نجم منتخب إيطاليا الأسبق تتويج ليفربول باللقب في النهاية، رغم صعوبة الأمر.

وبسؤاله عن التقارير التي تفيد بإمكانية تولي ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام، منصب المدير الفني لليوفي، أجاب ديل بييرو: "الكرة الإيطالية لها وضع آخر، بسبب اختلاف طرق اللعب".

واختتم: "أنا معجب حقًا ببوكيتينو، نظرًا لما فعله ومنحه لهذا الفريق، وأراه هادئًا دومًا خارج الملعب، وهذه رسالة مهمة للاعبين، وهذا يعني أن فريقه لديه ثقة كبيرة فيه، كما هو الحال أيضًا معه، وهو ما يجعله مؤهلًا للعمل في أي مكان".