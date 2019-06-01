اعتقال 4 مشجعين بريطانيين في مدريد

اعتقل 4 مشجعين بريطانيين في مدريد بسبب أعمال شغب تضمنت الاعتداء على عناصر من الشرطة الوطنية التي تنتشر بالعاصمة الإسبانية لتأمين نهائي دوري أبطال أوروبا. وانتشر نحو خمسة ألاف عنصر أمني في مدريد لتأمين نهائي التشامبيونز ليج بين ليفربول وتوتنهام الإنجليزيين الذي يقام مساء اليوم السبت في ملعب "واندا متروبوليتانو".

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