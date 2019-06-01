شكرا لقرائتكم خبر عن «أحد» تُدشن المباني السكنية للمدربين ولاعبين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - «عكاط» (المدينة المنورة)

دشنت إدارة نادي أحد المعسكر الداخلي الجديد للنادي والذي يحتوي على 27 وحدة سكنية تتوفر به جميع الخدمات السكنية لإقامة المدربين واللاعبين خلال الموسم الرياضي المقبل، والذي سيوفر أكثر من 600 ألف ريال سنوياً كانت تدفع كإجارات سكنية وفندقية للمدبين وللاعبين، وبلغت التكلفة المادية للمباني السكنية 1.4 مليون ريال

جاء ذلك خلال الفطور الرمضاني الأول لنادي أحد، الذي أقامته الإدارة ممثلةً بإدارة المركز الإعلامي والعلاقات العامة، وذلك بحضور مدير المدينة الرياضية حاتم أبو سلامة ورئيس مجلس الإدارة سعود الحربي وأعضاء مجلس الإدارة والإعلاميين.