شكرا لقرائتكم كلوب يسخر من سجله السلبي في المباريات النهائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - مدريد - أ ف ب | منذ 16 ساعة في 31 مايو 2019 - اخر تحديث في 31 مايو 2019 / 22:50

سخر المدرب الألماني يورغن كلوب الجمعة من سجله السلبي في المباريات النهائية، معتبرا أنه "حامل الرقم القياسي" في انتصارات نصف النهائي، عشية قيادته فريقه ليفربول الإنكليزي لمواجهة توتنهام في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.



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وخسر كلوب الذي يشرف على ليفربول منذ العام 2015، ست مرات في آخر ست مباريات نهائية خاضها، آخرها نهائي المسابقة القارية في الموسم الماضي مع الفريق الأحمر، أمام ريال مدريد الإسباني.

وقال المدرب السابق لبوروسيا دورتموند الألماني "منذ عام 2012، وباستثناء 2017، بلغت مع فريقي مباراة نهائية في كل سنة، لذا نحن نصل الى ذلك مع بعض الحظ أحيانا، لكن غالبية الوقت لأننا قادرون".

أضاف في تصريحات للصحافيين عشية النهائي على ملعب واندا متروبوليتانو، وحيث يبحث ليفربول عن لقبه السادس في المسابقة القارية "في الوقت الراهن أنا ربما حامل الرقم القياسي العالمي، في الأعوام السبعة الماضية على الأقل، في الفوز بنصف النهائي، لكن اذا ألّفت كتابا عن ذلك، أرجح أن أحدا لن يشتريه".

وخسر المدرب البالغ 51 عاما المباريات النهائية الست التي خاضها منذ قيادته دورتموند الى لقب الثنائية المحلية في ألمانيا عام 2012، وهي: نهائي دوري أبطال أوروبا 2013 ونهائي كأس ألمانيا 2014 مع دورتموند ضد بايرن ميونيخ، ونهائي كأس ألمانيا 2015 ضد فولفسبورغ. ومع ليفربول، خسر ثلاث مباريات نهائية، في كأس رابطة الأندية الإنكليزية 2016 ضد مانشستر سيتي بركلات الترجيح، ونهائي "يوروبا ليغ" 2016 ضد إشبيلية الإسباني، ونهائي دوري الأبطال 2018.