شكرا لقرائتكم عطش صلاح بعد كابوس كييف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - مدريد-أ ف ب - | منذ 17 ساعة في 31 مايو 2019 - اخر تحديث في 31 مايو 2019 / 22:28

"ان شاء الله ألعب الماتش كلّو"... هي أمنية المصري محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا عندما يقود ليفربول الإنكليزي السبت ضد مواطنه توتنهام، محاولا تعويض خروجه الموجع من نهائي النسخة الأخيرة وإحراز أول لقب كبير في مسيرته.



حوّلت الدقيقة 25 من مواجهة ليفربول وريال مدريد الاسباني في نهائي 2018 صيف صلاح الى كابوس. أمسك به قلب الدفاع سيرخيو راموس ورماه أرضا، فأبكى كتفه الأيسر الملايين على وقع خروجه الدامع من نهائي كييف.

كان ليفربول الأخطر في الشوط الأول، لكن بعد خروج "الملك المصري"، خلت الساحة أمام "الملكي"، لتضاف الى ذلك أخطاء حارس ليفربول الألماني لوريس كاريوس لتنتهي المباراة بفوز ريال 3-1، ويعجز أبناء مدينة "البيتلز" عن التتويج للمرة السادسة في تاريخهم والأولى منذ 2005.

برغم كابوس كييف، حل صلاح ثالثا في ترتيب أفضل لاعبي العالم بحسب الاتحاد الدولي (فيفا)، متقدما على أمثال بطلي العالم الفرنسي كيليان مبابي وأنطوان غريزمان والأرجنتيني الأسطوري ليونيل ميسي والبلجيكي ادين هازار، فيما جاء سادسا في ترتيب الكرة الذهبية لمجلة فرانس فوتبول.

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بعد كرّ وفرّ مع الاتحاد المصري حول حقوق صورته، عانى صلاح في بداية الموسم، فشحّت أهدافه لثماني مباريات في مختلف المسابقات، لكنه عاد وأنهى الدوري الإنكليزي مع 22 هدفا في صدارة ترتيب الهدافين تساويا مع زميله السنغالي ساديو مانيه والغابوني بيار ايمريك أوباميانغ.

موسم ليفربول الرائع اصطدم بتعملق أبناء المدرب الإسباني بيب غوراديولا في مانشستر سيتي، فبرغم فوزه في 30 مباراة وخسارته مرة يتيمة، حل ليفربول وصيفا مع 97 نقطة بفارق نقطة عن "سيتيزنز".

مرة جديدة، عجز صلاح عن إحراز لقب كبير، بعد خسارة بلاده نهائي كأس أمم إفريقيا 2017 في اللحظات الأخيرة أمام الكاميرون (1-2).

سيلعب تتويج صلاح دورا كبيرا في تسلقه ترتيب جائزة الكرة الذهبية، في ظل اكتفاء النجمين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو بألقاب محلية هذا الموسم مع ناديهما برشلونة ويوفنتوس الإيطالي.