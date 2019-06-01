شكرا لقرائتكم رومينيغه ينضم الى معارضي التعديلات على دوري أبطال أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - برلين - أ ف ب | منذ 18 ساعة في 31 مايو 2019 - اخر تحديث في 31 مايو 2019 / 22:38

انضم كارل-هاينتس رومينيغه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني في المواسم السبعة الأخيرة، الى المعارضين للتعديلات المقترحة على مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، والتي أثارت انقساما في القارة في الآونة الأخيرة.



وفي حوار مع مجلة "در شبيغيل" الألمانية، أبدى رومينيغه عدم تحبيذه للتعديلات التي يدفع باتجاهها رئيس رابطة الأندية الأوروبية، رئيس نادي يوفنتوس الإيطالي أندريا أنييلي.

وسأل رومينيغه "لماذا علينا أن نغير كل شيء بشأن المسابقة؟"، وذلك في مقتطفات نشرت الجمعة من حوار يبث كاملا السبت.

وتابع رئيس النادي البافاري "دوري الأبطال هو أفضل مسابقة في العالم، والأصعب للفوز بلقبها" الذي توج به فريقه خمس مرات آخرها في 2013.

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ويتم التداول بجملة اقتراحات مثيرة للجدل بغرض اعتمادها بدءا من العام 2024، تشمل تعديلات جذرية على دوري الأبطال لاسيما في دور المجموعات من خلال توزيع الفرق على أربع مجموعات من ثماني فرق، بدلا من الصيغة الحالية لثماني مجموعات من أربعة فرق.

كما تشمل التعديلات اقتراحات متعلقة ببلوغ الأدوار الإقصائية والتأهل الى الموسم المقبل من المسابقة، وإقامة مباريات في نهاية الأسبوع بدلا من الثلاثاء والأربعاء فقط (كما هو الحال في دوري الأبطال راهنا، باستثناء المباراة النهائية التي تقام السبت)، ما سيؤثر على الدوريات المحلية.

كما تشمل الاقتراحات المتداولة تأهل الفرق الستة الأولى في كل مجموعة من الصيغة الجديدة الى النسخة المقبلة من المسابقة، بدلا من أن يكون ذلك مرتبطا - كما هي الحال حاليا - بتصنيفها في نهاية الموسم الكروي في بلادها، ما سيقلص بشكل كبير أهمية البطولات الوطنية.

وأكد رومينيغه في تصريحاته لـ "در شبيغل" أنه لا يحبذ إقامة مباريات المسابقة القارية في عطلة نهاية الأسبوع، أو تعديل دور المجموعات.

وأوضح "الأهم ألا تكون ثمة مباريات في عطلة نهاية الأسبوع لأن ذلك سيتسبب بخلاف كبير مع رابطات البطولات الأوروبية"، متوقعا أن يشهد الاجتماع المقبل لرابطة الأندية نقاشات حادة بشأن التعديلات.