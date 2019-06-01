شكرا لقرائتكم الزمالك يفجر أزمة ساخنة في الدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 19 ساعة في 31 مايو 2019 - اخر تحديث في 31 مايو 2019 / 22:37

فجر الزمالك أزمة ساخنة بالدوري المصري لكرة القدم، إذ أعلن رئيس النادي"الأبيض" مرتضى منصور رفضه خوض ناديه مباراته المؤجلة القادمة أمام حرس الحدود الإثنين المقبل، مشددا على أن مشاركته مرهونة بخوض الأهلي مباراته مع المقاولون العرب. وكان الاتحاد المصري أعلن تأجيل مباراتي حامل اللقب الأهلي مع المقاولون والزمالك إلى ما بعد كأس الأمم الإفريقية.



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وفقد الزمالك نقطتين ثمينتين في صراعه مع غريمه التقليدي الأهلي للتتويج بلقب الدوري المصري بتعادله المخيب مع الإنتاج الحربي (1-1) ليرفع رصيده إلى 67 نقطة في المركز الثالث بفارق سبع نقاط عن المتصدر الأهلي الذي يتبقى له مباراتان، فيما تبقى للزمالك أربع مباريات.

من جهته، أعلن رئيس الزمالك مرتضى منصور تعيين الوطني خلال جلال في منصب المدير الفني موقتا خلفا للسويسري كريستيان غروس الذي أعلن رحيله ووصفه بالفاشل، واتهمه بظلم عدد من اللاعبين من بينهم صانع الألعاب أيمن حفني الذي لم يشارك سوى 60 دقيقة في الموسم الحالي، مشيرا إلى رحيل ثلاثة لاعبين لسوء أدائهم.

من جانبه، نفى مدير الكرة في الأهلي سيد عبدالحفيظ توقيع مهاجم ناديه عمرو جمال للزمالك، مؤكدا ارتباط اللاعب بعقد مع بطل الدوري المصري لمدة موسمين، كما أعلن فرض غرامة مالية على لاعبي الوسط رمضان صبحي وإسلام محارب إثر مشادتهما اللفظية بعد التدريبات.

فيما كشف الموقع الرسمي للأهلي عن معاناة لاعب الوسط حسين الشحات من إصابة بشد في عضلة السمانة والمهاجم النيجيري جونيور أغايي من إصابة بكدمة في قصبة القدم.