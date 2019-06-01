شكرا لقرائتكم مستشفي الأهلي .. سعد سمير يطير إلى ألمانيا بعد العيد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الجهاز الفني للأهلى أن سعد سمير مدافع الفريق خضع لفحص طبي جديد خلال الساعات الماضية أثبت تحسن حالته في ظل التزامه ببرنامجه التأهيلى الذى يؤديه بنجاح وتحت متابعة الجهاز الطبى للفريق. ويؤدى سعد سمير حاليا برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي والخارجي للركبة وقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي. Advertisements ومن المنتظر أن يسافر سعد سمير إلى ألمانيا عقب عيد الفطر المُبارك بـ3 أو 4 أيام من أجل الخضوع لفحص طبي جديد، ومعرفة مدى التحسن في حالته بعدما قام بأداء برنامج محدد من الطبيب الألماني الذي أشرف على علاجه.

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