أحمد فتحى فى السعودية لأداء العمرة...

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جدة - عمرو شويل استغل أحمد فتحي ظهير أيمن النادي الأهلي ومنتخب مصر، أجازة الـ 48 ساعة التي حصل عليها لاعبو القلعة الحمراء، في التوجه إلى المملكة العربية السعودية، وذلك لأداء مناسك العمرة. ونشر فتحي صوراً عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام من داخل الحرم المكي الشريف. Advertisements

أحمد فتحى فى السعودية كانت مباراة الأهلي والمقاولون العرب بمنافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدورى العام، قد تم تأجيلها حتى الانتهاء من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر 21 يونيو المقبل نظراً لضيق الوقت، وهو ما جعل الجهاز الفني للقلعة الحمراء بقيادو مارتن لاسارتي يمنح اللاعبين أجازة لمدة يومين بدأت من الأمس.

أحمد فتحى

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