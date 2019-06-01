شكرا لقرائتكم غدا.. لجنة التخطيط بالأهلى تحسم مصير المعارين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تبحث لجنة التخطيط لقطاع الكرة بالأهلي التى شكّلها محمود الخطيب رئيس النادي مؤخراً ملف الإعارات الخاصة بفريق الكرة سواء بالنسبة للاعبين الذين رحلوا من النادي في يناير الماضي على سبيل الإعارة أو لاعبي الفريق الحاليين الذين تلقوا عروضاً من أندية خارجية للرحيل عن الاهلي الصيف المقبل.

وتلقى الأهلي أكثر من عرض للرباعي المُعار للجونة أكرم توفيق وأحمد حمدي وأحمد ياسر ريان ومحمود الجزار ، بجانب عمار حمدي المُعار للإتحاد السكندري والثنائي عمرو بركات وكريم يحيى المُعار لسموحة.

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وتناقش اللجنة التى تبدأ اجتماعاتها ظهر غداً ، الأحد، ملفات قطاع الكرة على صعيد الفريق الأول أو قطاع الناشئين ويأتي في مقجدمة هذه الملفات بحث مصير الإعارات خاصة وأن بعض اللاعبين طلبوا تحديد مصيرهم مع الفريق.

يذكر أن محمود الخطيب قام بتشكيل لجنة للتخطيط لقطاع كرة القدم برئاسة الشيخ طه إسماعيل وتضم في عضويتها زكريا ناصف وخالد بيبو، وجاءت هذه الاختيارات في ضوء الخبرات الفنية والإدارية الكبيرة التي يتمتع بها هذا الثلاثي والذي يمثل أجيال كروية مختلفة ساهمت في نجاحات كثيرة للنادي، على أن تقوم بإعداد خطة شاملة للنهوض بقطاع كرة القدم بما يحقق الإحترافية الكاملة في الأداء فنيًا وإداريًا على كافة مستويات القطاع.