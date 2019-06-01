شكرا لقرائتكم غياب الدرندلى والجارحى ومرجان عن اجتماع الأهلى العاصف.. اعرف السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يغيب الثنائى خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلى ومحمد جمال الجارحي عضو المجلس عن اجتماع اليوم،السبت، بسبب تواجدهما خارج البلاد. ويناقش مجلس الأهلي في الاجتماع المقرر له الثانية من ظهر اليوم ،السبت، بمقر الجزيرة ، مصير مشاركة الفريق فى بطولة الدورى الممتاز بعدما أعلن المجلس في إجتماهعه الطائر الجمعة قبل الماضية عدم إستكمال بطولة الدوريحال تأجيل مباريات الفريق لما بعد أمم أفريقيا المقبل وقرر المجلس عقد جلسةى غستكمالية اليوم لمناقشة تطورات الأزمة. فيما يحضر العميد حسن مسعود مدير فرع مدينة نصر بالنادي الأهلي اجتماع مجلس إدارة النادي بدلاً من العميد محمد مرجان مدير عام النادي بسبب تواجد الأخير في السعودية لأداء مناسك العمرة. Advertisements فى الوقت الذى عاد فيه محمد الدماطي عضو المجلس للقاهرة خلال الساعات الماضية من السعودية بعدما أدى مناسك العُمرة مؤخراً. ويتمسك مسئولو الأهلي بموقفهم الرافض لتأجيل مباريات الفريق لما بعد أمم أفريقيا التى تنطلق فى مصر 21 يونيو الجارى، ويرفض المجلس التراجع عن القرار الذى سبق وتم اتخاذه الجمعة قبل الماضى بعدم استكمال مسابقة الدوري حال تأجيل أى مباراة للفريق لما بعد أمم أفريقيا.

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