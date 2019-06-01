شكرا لقرائتكم مدير الكرة بالإنتاج الحربى: الزمالك أنقذ 3 لاعبين من الرحيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى، أن المستوى المتميز الذى ظهر به فريقه خلال مباراة الزمالك كان سبباً فى تغيير رأى الجهاز الفنى فى ثلاثة لاعبين كانوا على أبواب الرحيل عن الانتاج .

وأضاف مهدى فى تصريحات صحفية : " بعد نتائج الانتاج فى الدور الثانى للدوري كانت هناك توصية فنية بإستبعاد 3 لاعبين بنهاية الموسم ولكن بعد الاداء البطولى والمتميز أمام الزمالك تم التراجع عن القرار"

وعن التعادل مع الزمالك قال مدير الكرة بالانتاج الحربى : " نهاية سعيدة تليق بفريقنا بعد أداء الدور الاول، مضيفاً أن الاصابات واللعب بعيداً عن ستاد السلام أثرت كثيراً فى نتائجنا بالدور الثانى للمسابقة ولكن حان الان موعد التفكير بهدوء فى الموسم الجديد"

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وكان الانتاج الحربى، بقيادة مختار مختار، قد نجح فى التعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق مساء الخميس فى اللقاء المؤجل من الجولة 31 للدوري ليضمن البقاء بشكل رسمى فى المسابقة .

يشار إلى أن الانتاج الحربى يحتل المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 35 هدف وتلقت شباكه 42 هدف .

وهبط النجوم والداخلية رسميًا إلى الدرجة الثانية، ولم يتحدد الطرف الثالث، فى ظل المنافسة الشرسة بين أكثر من نادى للهروب إلى منطقة الأمان، بينما انحصرت الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".