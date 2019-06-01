شكرا لقرائتكم مستشفى الأهلي .. لاسارتى يتابع حالة محمد محمود... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، على الاطمئنان على سير البرنامج التأهيلي للاعب الفريق محمد محمود الذي يعاني من الإصابة في الرباط الصليبي.

كان محمد محمود عاد مؤخرًا من ألمانيا لاستكمال برنامجه التأهيلي ،حيث يؤدي تدريبات علاج طبيعي وتأهيل يومية في إطار الجدول التأهيلي الذي عاد به من ألمانيا مؤخرًا.

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وخضع محمد محمود لجراحة الرباط الصليبي في ألمانيا تحت إشراف البروفسيور فايلر حيث يستكمل في الوقت الحالي برنامجه التأهيلي تمهيدًا للدخول قريبا في مرحلة جديدة من التأهيل داخل الملعب.