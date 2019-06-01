شكرا لقرائتكم مدرب الإنتاج : كنا نستحق مكان أفضل بالدوري لولا إهدار الفرص... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد محمد عبد الله المدرب العام للإنتاج الحربى أن ناديه اختتم موسمه بطريقة جيدة للغاية بعد التعادل مع الزمالك بأداء أبهر كل المتابعين .
وقال محمد عبد الله لـ"الخليج 365" : " مسك الختام للإنتاج الحربى الذى يعد أكثر الفرق تضرراً فى الدور الثانى للدوري بعد الاصابات التى ضربت صفوفنا وحرمتنا من أفضل نجومنا فضلا عن اللعب بعيداً عن ستاد السلام ".
وأضاف: " ليست مباراة الزمالك وحدها هي الافضل للإنتاج فلقد تعادل معنا الاسماعيلى وكنا الأقرب للفوز ونجحنا فى تحويل تأخرنا أمام المصرى البورسعيدى لتعادل مستحق 2/2 وأخيراً كنا الأحق بالفوز أمام الزمالك لولا إهدار الفرص السهلة فى نهاية المباراة".
كان الإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار نجح فى التعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق مساء الخميس فى اللقاء المؤجل من الجولة 31 للدوري ليضمن البقاء بشكل رسمى فى المسابقة .
يذكر أن الانتاج الحربى يحتل المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 35 هدف وتلقت شباكه 42 هدف.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب الإنتاج : كنا نستحق مكان أفضل بالدوري لولا إهدار الفرص... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.