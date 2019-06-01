شكرا لقرائتكم مدرب الإنتاج : كنا نستحق مكان أفضل بالدوري لولا إهدار الفرص... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد عبد الله المدرب العام للإنتاج الحربى أن ناديه اختتم موسمه بطريقة جيدة للغاية بعد التعادل مع الزمالك بأداء أبهر كل المتابعين .

وقال محمد عبد الله لـ"الخليج 365" : " مسك الختام للإنتاج الحربى الذى يعد أكثر الفرق تضرراً فى الدور الثانى للدوري بعد الاصابات التى ضربت صفوفنا وحرمتنا من أفضل نجومنا فضلا عن اللعب بعيداً عن ستاد السلام ".

وأضاف: " ليست مباراة الزمالك وحدها هي الافضل للإنتاج فلقد تعادل معنا الاسماعيلى وكنا الأقرب للفوز ونجحنا فى تحويل تأخرنا أمام المصرى البورسعيدى لتعادل مستحق 2/2 وأخيراً كنا الأحق بالفوز أمام الزمالك لولا إهدار الفرص السهلة فى نهاية المباراة".

Advertisements

كان الإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار نجح فى التعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق مساء الخميس فى اللقاء المؤجل من الجولة 31 للدوري ليضمن البقاء بشكل رسمى فى المسابقة .

يذكر أن الانتاج الحربى يحتل المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 35 هدف وتلقت شباكه 42 هدف.