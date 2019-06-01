الموعد والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام فى نهائي أبطال أوروبا

عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم السبت 1-6-2019 مع مباراة ليفربول وتوتنهام فى نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 حيث تقام المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب ملعب “واندا ميتروبوليتانو” بالعاصمة الإسبانية مدريد، وتنقل المباراة حصريا على مجموعة قنوات بي إن سبورتس.

وقد وصل فريق ليفربول للمباراة النهائية بعد تخطيه عقبة برشلونة الإسباني فى الدور قبل النهائي بالفوز فى مجموع المباراتين 4-3 ، كما وصل فريق توتنهام الإنجليزي للمباراة النهائية بعد تخطيه عقبة فريق أياكس أمستردام الهولندي فى الدور قبل النهائي بمجموع المباراتين 3-3 واستفاد من ميزة تسجيل الأهداف خارج ملعبه، وهو نهائي إنجليزي خالص بعد آخر نهائي جمع بين تشيلسي ومانشستر يونايتد عام 2008 وفاز به مانشستر يونايتد.

التشكيل المتوقع فى مباراة ليفربول وتوتنهام فى نهائي أوروبا 2019

من المتوقع أن يخوض فريق ليفربول تحت قيادة الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق مباراة نهائي دوري ابطال أوروبا اليوم أمام فريق توتنهام الإنجليزي بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أليكساندر أرنولد – جويل ماتيب – فيرجيل فان دايك – أندي روبيرتسون.

خط الوسط: فابينيو – جوردان هيندرسون – جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: ساديو ماني – محمد صلاح – روبيرتو فيرمينو.

كما أنه من المتوقع أن يخوض فريق توتنهام تحت قيادة الأرجنتيني … المدير الفني للفريق مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم أمام فريق ليفربول الإنجليزي بتشكيل يضم كل من:-

حراسة المرمى: هوجو لوريس.

خط الدفاع: كييران تريبير – توبي ألدرفيليد – جان فيرتونجن – داني روز.

خط الوسط: موسي سيسوكو – فيكتور وانياما – ديلي آلي – كريستيان إريكسن.

خط الهجوم: سون هيونج مين – لوكاس مورا.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام فى نهائي أبطال أوروبا

تنقل مباراة ليفربول وتوتنهام فى نهائي دوري أبطال أوروبا حصريا على قنوات بي إن سبورتس فى تمام الساعة التاسعة مساءً على القنوات التالية وبأسماء المعلقين على كل قناة: –