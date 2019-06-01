لعنة عودة رئيس الزمالك للمدرجات تطارد الأبيض

كتب: شادي ممدوح
لعنة عودة رئيس نادي الزمالك للمدرجات في مباريات ناديه، عادت من جديد بعد رفع الإيقاف عنه من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، لتطارد أبناء ميت عقبة، بعد الأحداث المثيرة التي شهدتها تواجد رئيس ميت عقبة في آخر مباراتين للفريق الأبيض.
وخلال مواجهة نهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية، نزل رئيس الزمالك إلى غرفة خلع ملابس فريقه بعد نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبى، وطالب اللاعبين بعدم الاستماع إلى نصائح السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الأبيض لدرجة أنه قال لصانع ألعاب الفريق محمود كهربا بالحرف الواحد: "لو...
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