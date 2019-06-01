4 سيناريوهات تضمن تتويج الأهلي بالدوري قبل موقعة الزمالك

كتب محمد وردة

تلقت جماهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صدمة قوية بعد تعادل الفريق أمام الإنتاج الحربي بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعت الفريقين أول أمس الخميس، على ملعب إستاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الجولة الـ31 للدوري الممتاز، ليفقد الفريق نقطتين في صراع التتويج بالدوري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 67 نقطة، فيما يتصدر فريق النادي الأهلي ترتيب المسابقة برصيد 74 نقطة، إلا أن فريق الزمالك ما زال لديه مباراتان مؤجلتان مع نظيره الأحمر، ما يمنحه فرصة تقليص فارق النقاط.

ويمتلك الفريق الأحمر فرصة لحسم لقب الدوري قبل...