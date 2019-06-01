كتب محمد وردة
تلقت جماهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صدمة قوية بعد تعادل الفريق أمام الإنتاج الحربي بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعت الفريقين أول أمس الخميس، على ملعب إستاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الجولة الـ31 للدوري الممتاز، ليفقد الفريق نقطتين في صراع التتويج بالدوري.
ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 67 نقطة، فيما يتصدر فريق النادي الأهلي ترتيب المسابقة برصيد 74 نقطة، إلا أن فريق الزمالك ما زال لديه مباراتان مؤجلتان مع نظيره الأحمر، ما يمنحه فرصة تقليص فارق النقاط.
ويمتلك الفريق الأحمر فرصة لحسم لقب الدوري قبل...
كانت هذه تفاصيل خبر 4 سيناريوهات تضمن تتويج الأهلي بالدوري قبل موقعة الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.