الزمالك: استمرار خالد جلال الموسم الجديد حال الفوز بالدوري والكأس

كتب محمد كارم

كشف رئيس نادي الزمالك، عن مستقبل خالد جلال المدير الفني الجديد للفريق الأبيض مع القلعة البيضاء في الموسم المقبل.

وقال: "لن يجرؤ أي فرد داخل الزمالك أن يستغني عن خدماتك في الموسم المقبل في حالة فوزك ببطولة الدوري وكأس مصر هذا الموسم".

وأضاف رئيس الزمالك، أنه تعرض لضغوط من قبل مجلس إدارة الزمالك لاتخاذ قرارًا برحيل خالد جلال الموسم الماضي من أجل استقدام مدير فني أجنبي ولكن لن يتكرر هذا الأمر في حالة فوزه بالدوري وكأس مصر.

وكان مجلس إدارة الزمالك أعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد للزمالك، والذي يضم كلا من: خالد جلال،...