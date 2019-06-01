أحمد فتحى يستغل الإجازة فى أداء مناسك العمرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغل أحمد فتحى، ظهير أيمن النادى الأهلي ومنتخب مصر، إجازة الـ48 ساعة التى حصل عليها لاعبو القلعة الحمراء، فى أداء مناسك العمرة. ونشر فتحى صوراً عبر حسابه الشخصى على موقع انستجرام من داخل الحرم المكى الشريف. وكانت مباراة الأهلي والمقاولون العرب بمنافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدورى العام، قد تم تأجيلها حتى الانتهاء من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر 21 يونيو المقبل نظراً لضيق الوقت، وهو ما جعل الجهاز الفني للقلعة الحمراء بقيادو مارتن لاسارتي يمنح اللاعبين أجازة لمدة يومين بدأت من الأمس. Advertisements

احمد فتحى في الكعبة المشرفة

احمد فتحى يؤدي مناسك العمرة

احمد فتحى

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