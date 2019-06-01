شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث مع مونتيرى ملف انتقال "الهارب" كوليبالى للنجم الساحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استفسر مسئولو النادى الأهلى من المحامى السويسرى مونتيرى عن تطورات أزمة توقيع الإيفوراى سليمانى كوليبالى، لاعب الفريق السابق، للنجم الساحلى التونسى.

واستعان الأهلى بالمحامى السويسرى الشهير للدفاع عن حقوق النادى فى هذه القضية، بعدما تحدث المهندس خالد مرتجى، عضو المجلس، مع مونتيرى بناءً على تكليف محمود الخطيب، رئيس النادى، وتم اتخاذ أكثر من خطوة منها إرسال الاهلى خطاب للنجم الساحلى لإبلاغه بعدم صحة تعاقده مع كوليبالى الذى هرب من الأهلى فى مايو 2017 فى ظل حصول الأهلى على أحكام نهائية واجبة النفاذ.

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وتلقى الأهلى خطاباً من "فيفا" يؤكد منح كوليبالى مهلة نهائية حتى يوم 24 يونيو الجارى لتنفيذ الحكم وسداد الغرامة المستحقة عليه للأهلى، وقدرها مليون و450 ألف دولار، وإلزام اللاعب بتقديم ما يفيد تنفيذ الحكم، وسداد كامل الغرامة قبل الموعد المذكور، وفى حال التقاعس يتم إيقاف اللاعب نهائيًا لحين تسوية موقفه وسداد كامل الغرامة وإخطار "فيفا" بالسداد حتى يتم رفع الإيقاف عنه.

وأكد مسئولو الأهلى أن حكم لجنة فض المنازعات ضد كوليبالى أصبح نهائيًا وواجب النفاذ، وأن محامى اللاعب حاول الطعن على الحكم يوم 25 أكتوبر الماضى، إلا أن الأهلى اعترض لعدم تقديم الطعن فى الموعد المحدد، ما دفع محامى اللاعب للانسحاب من القضية والاعتذار عن استكمال، فقامت المحكمة بتأييد الحكم المطعون فيه، وأرسل "فيفا" للأهلى خطابًا رسميًا يؤكد فيه صحة الإجراءات القانونية التى اتخذها الأهلي، وضرورة سداد اللاعب الغرامة المستحقة فى موعد 24 يونيو الجاري، وإذا تقاعس سيتم إيقافه نهائيًا.

ويتابع المهندس خالد مرتجى مع مونتيرى ملف كوليبالى ويحرص عضو مجلس الأهلى على إطلاع الخطيب بتطورات القضية أول بأول حتى يتمكّن الأهلى من الحفاظ على حقوقه فى هذا الملف.