شكرا لقرائتكم خبر عن رنيم الوليلى تتربع على صدارة تصنيف الاسكواش ونوران تتقدم للمركز الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الاتحاد الدولي للاسكواش PSA عن التصنيف الجديد لسيدات الاسكواش عن شهر يونيو، وواصلت البطلة المصرية رنيم الوليلى لاعبة وادى دجلة هيمنتها على الصدارة للشهر السابع على التوالى.

وفى المرتبة الثانية احتفظت نور الشربيني لاعبة سبورتنج بمركزها، فيما تراجعت نور الطيب لاعبة هليوبوليس مركزين لتستقر فى المركز الخامس متخلية عن المركز الثالث للفرنسية لوكاس سيرم.

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بينما حققت نوران جوهر لاعبة وادى دجلة أفضل تصنيف لها في اللعبة حتى الآن للتقدم من الكرز السابع إلى المركز الرابع في تصنيف السيدات.

يذكر أن نوران جوهر كانت قد توجت مؤخراً ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، وذلك بعد أن حصدت لقب الوصيف ببطولة الجونة.