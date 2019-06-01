سوبر كورة يكشف الحلول المطروحة على طاولة الأهلي فى أزمة الانسحاب من الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعاً طارئاً فى الثانية ظهر اليوم، السبت، لمناقشة مصير الفريق الأحمر من الاستمرار فى مسابقة الدورى أو التمسك بتهديده السابق فى الانسحاب، بسبب وجود تعديلات فى جدول الدورى وتأجيل لعب المباريات إلى ما بعد الانتهاء من بطولة امم افريقيا 2019 بالقاهرة. لمعرفة الحلول المطروحة على طاولة الأهلي اضغط هنا

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