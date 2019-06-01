احجز تذكرتك الآن.. وادى دجلة يطرح تذاكر بطولة CIB للاسكواش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح نادى وادى دجلة تذاكر بطولة CIB الدولية للاسكواش، والتى ينظمها نادى وادى دجلة للمرة الأولى فى مصر، بعدما استضافتها مدينة دبى ثلاث نسخ متتالية. ونشرت الصفحة الرسمية لوادى دجلة عبر فيس بوك صورة ترويجية للبطولة واضعة أعلاها موقع حجز تذاكر المباريات، التى من المقرر إقامتها فى مول العرب بعد عيد الفطر. Advertisements وتقام مباريات بطولة CIB فى الفترة بين 9 إلى 14 يونيو الجارى، وتصنف البطولة بفئة البطولات البلاتينية، وتبلغ القيمة المادية لجوائزها 354 ألف دولار مقسمة على الرجال والسيدات، حيث يشارك فى البطولة أفضل 16 لاعباً ولاعبة فى التصنيف العالمى للاسكواش.

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