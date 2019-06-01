شكرا لقرائتكم خبر عن تذكرتى تخصص متطوعين لمساعدة الجماهير فى الوصول لمقاعدهم بامم افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصصت الشركة المنفذة لتطبيق تذكرتى أعدادا كبيرة من المتطوعين لمساعدة الجماهير فى الوصول لمقاعدهم فى مدرجات مباريات بطولة أمم افريقيا 2019.

وقررت الشركة تخصيص عدد من المتطوعين لاستقبال الجماهير أثناء دخولهم للملاعب، وسيتم اصطحابهم إلى المقاعد على حسب الأرقام المكتوبة على التذاكر، لتسهيل وصولهم قبل دقائق من انطلاق المباريات.

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة أمم افريقيا قد حددت منافذ استلام التذاكر والتى يقدم ”الخليج 365” قائمة كاملة بها:

الدرجه الأولى: أفرع أورنج التالية ( مصر الجديدة - مدينه نصر - التجمع - الرحاب - الدقى - وسط البلد- الزمالك -المنيل - العباسيه - شبرا - 6 اكتوبر - الهرم - المعادى - المقطم -" الاسكندريه - الإسماعليه - السويس ).

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الدرجه الثانية والثالثة: جميع مراكز الشباب التالية ( مركز شباب الجزيرة - مركز شباب الأولمبى المعادى - نادى منتخب السويس - مركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية - الحى السادس بأكتوبر - نادى اصحاب الجياد بسموحه - نادى الشمس.

كما خصصت تذكرتى خطا ساخنا للاستفسارات والحصول على مزيد من المعلومات و رقمه 15355.