شاهد 5 رسائل نارية من جروس عبر سوبر كورة × 3 دقائق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسة "سوبر كورة" الظهور الأول للخواجة السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى السابق للزمالك، بعد إنهاء عقده مع الفريق الأبيض، لترصد عدة مشاهد لحامل لقب الكونفدرالية الأفريقية. لمشاهدة رسائل جروس اضغط هنا

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