شكرا لقرائتكم خبر عن مسعود بدلاً من مرجان فى اجتماع الأهلي.. والجارحي والدرندلي "غياب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحضر العميد حسن مسعود، مدير فرع مدينة نصر بالنادى الأهلى، اجتماع مجلس إدارة النادى المقرر له الثانية من ظهر اليوم، السبت، بمقر الجزيرة بدلاً من العميد محمد مرجان مدير عام النادى، لتواجد الأخير فى السعودية لأداء مناسك العمرة.

ويناقش مجلس الأهلى فى اجتماع اليوم التكميلى مصير مشاركة الفريق فى بطولة الدورى الممتاز، بعدما أعلن المجلس فى اجتماعه الطارئ الجمعة قبل الماضى عدم استكمال بطولة الدورى حال تأجيل مباريات الفريق لما بعد أمم أفريقيا المقبل، وقرر المجلس عقد جلسة استكمالية اليوم لمناقشة تطورات الأزمة.

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كما يشهد اجتماع اليوم غياب خالد الدرندلى أمين صندوق النادى ومحمد جمال الجارحى لتواجدهما خارج البلاد، فيما عاد محمد الدماطى عضو المجلس للقاهرة خلال الساعات الماضية من السعودية بعدما أدى مناسك العُمرة مؤخراً.

وقرر المجلس عقد الاجتماع فى الثانية ظهراً حتى يتمكن أعضاء المجلس ورئيس النادى من متابعة نهائى دورى أبطال أوروبا الذى يُقام فى التاسعة مساء اليوم والذى يجمع ليفربول الذى يضم بين صفوفه نجم المنتخب الأول محمد صلاح مع توتنهام الإنجليزى.

وتمسك مسئولو الأهلى بموقفهم الرافض لتأجيل مباريات الفريق لما بعد أمم أفريقيا التى تنطلق فى مصر 21 يونيو الجارى، ويرفض المجلس التراجع عن القرار الذى سبق وتم اتخاذه الجمعة قبل الماضى بعدم استكمال مسابقة الدورى حال تأجيل أى مباراة للفريق لما بعد أمم أفريقيا.