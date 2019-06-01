شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف تطورات تأهيل سعد سمير من إصابة الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجهاز الفني للأهلي تحسن حالة سعد سمير، مدافع الفريق، الذى يؤدى برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة بجزع فى الرباط الداخلي والخارجى للركبة وقطع جزئى فى الرباط الصليبى الخلفى. وأضاف الجهاز الفنى أن اللاعب خضع لفحص طبى جديد خلال الساعات الماضية أثبت تحسن حالته، فى ظل التزامه ببرنامجه التأهيلى الذى يؤديه بنجاح تحت متابعة الجهاز الطبى للفريق. ومن المقرر أن يسافر سعد سمير إلى إلمانيا عقب عيد الفطر المُبارك بـ3 أو 4 أيام من أجل الخضوع لفحص طبي جديد، ومعرفة مدى التحسن في حالته بعدما قام بأداء برنامج محدد من الطبيب الألماني الذي أشرف على علاجه.

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