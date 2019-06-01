شكرا لقرائتكم خبر عن خالد مهدى: مباراة الزمالك أنقذت 3 لاعبين من الرحيل عن الإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف خالد مهدى، مدير الكرة بالإنتاج الحربى، أن المستوى المتميز الذى ظهر به فريقه فى مباراة الزمالك كان سبباً فى تغيير رأى الجهاز الفنى فى ثلاثة لاعبين، كانوا على أبواب الرحيل عن الإنتاج .

وقال مهدى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "بعد نتائج الإنتاج فى الدور الثانى للدورى كانت هناك توصية فنية باستبعاد 3 لاعبين بنهاية الموسم، ولكن بعد الأداء البطولى والمتميز أمام الزمالك تم التراجع عن القرار".

وعن التعادل مع الزمالك، قال مدير الكرة بالإنتاج الحربى، " نهاية سعيدة تليق بفريقنا بعد أداء الدور الأول مضيفاً، الإصابات واللعب بعيداً عن استاد السلام أثر كثيراً فى نتائجنا بالدور الثانى للمسابقة، ولكن حان الآن موعد التفكير بهدوء فى الموسم الجديد".

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ونجح الإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار فى التعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق مساء الخميس فى اللقاء المؤجل من الجولة 31 للدورى ليضمن البقاء بشكل رسمى فى المسابقة .

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة، بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 35 هدفا وتلقت شباكه 42 .

وهبط النجوم والداخلية رسميًا إلى الدرجة الثانية، ولم يتحدد الطرف الثالث، فى ظل المنافسة الشرسة بين أكثر من ناد للهروب إلى منطقة الأمان، بينما انحصرت الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".