تقرير رقمي.. ماذا قدم خالد جلال بعد رحيله عن الزمالك قبل خلافته لجروس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

"جروس سيرحل الآن.. سيخرج من الملعب إلى المطار مباشرة، طلبت من أمير أن يُخبره بذلك".. هكذا أعلن رئيس الزمالك رحيل مديره الفني السويسري بعد تعادله أمام الإنتاج الحربي أول أمس الخميس.

وعلل رئيس الزمالك قراره ـ في تصريحات لفضائية المحور ـ بقوله:"جروس مدرب فاشل وظالم وعنيد للغاية.. الأمر انتهى خالد جلال بدلًا منه".

ولا يُعد اسم خالد جلال كمدير فني بالجديد على الزمالك وجماهيره فسبق وتولى تدريب الفريق عقب رحيل إيهاب جلال عن صفوفه.

وهي التجربة التي كانت في موسم 2017/2018؛ حيث تولى في أبريل 2018 ورحل في يونيه 2018 وتوّج خلالها ببطولة كأس مصر.

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ورحل خالد جلال بعدها وتولى ترتيب فريق الشعلة بدوري الدرجة الثانية السعودي في نوفمبر 2018 قبل أن يعتذر عن استكمال مشواره مع الفريق في فبراير 2019.

وبالتعاون مع شركة فلاش كورة نستعرض ماقدمه خالد جلال في تجربته السعودية:

وسبق لخالد جلال التواجد كمدرب مساعد في جهاز المدير الفني للزمالك تحت قيادة البرتغالي إيناسيو خلال الفترة من يناير 2017 حتى يوليه من العام ذاته.